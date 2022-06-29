На обочине дороги найдено тело мужчины со следами удушения: подозреваемый задержан

Утром 23 июня в Резекненский участок Латгальского регионального управления полиции поступила информация о том, что на обочине дороги под Резекне найдено тело неизвестного мужчины со следами насильственной смерти.

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Прибывшие на место преступления стражи порядка констатировали на шее жертвы следы удушения. В ход оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность убитого. А чуть позже при содействии с сотрудниками Бюро уголовной полиции Резекненского региона был задержан и подозреваемый — мужчина 1997 г.р., ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления.

Свою вину в содеянном задержанный признал, а 24 июня суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Следствие по делу продолжается.