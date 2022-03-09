На обочине дороги нашли мертвую женщину: полиция ищет свидетелей

Госполиция просит отозваться свидетелей возможной аварии, которая произошла утром 9 марта, в Цесисе, на ул. Лауку.
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Как отмечают в полиции, в 07.11 на обочине дороги здесь была найдена женщина без признаков жизни. Возможно, она могла стать жертвой ДТП.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 27300359, 64101236 или 110.
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