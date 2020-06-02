На остановке возле Центрального рынка задержали карманника

В минувшее воскресенье сотрудники Управления криминальной полиции Рижского региона задержали в центре города ранее судимого мужчину, который украл из кармана пальто 65-летней женщины мобильный телефон.

Как пояснили в пресс-центре Рижского регионального управления полиции (РРУП), кража произошла в автобусе 22-го маршрута, который направлялся в аэропорт "Рига". Вор зашел за своей жертвой, похитил телефон и сразу же вышел. Однако он не учел тот факт, что в автобусе в это время находились и полицейские, которые специализируются на борьбе с карманными кражами.



Сразу же после того, как подозреваемый вышел из автобуса, его задержали и доставили в Латгальский участок РРУП. По данным РРУП, задержанный 1978 г.р. ранее уже был судим за карманные кражи. По делу начат уголовный процесс.