На Островном мосту столкнулись грузовик и две легковых машины
Foto: LETA

Во вторник на Островном мосту столкнулись три автомобиля — один грузовой и два легковых, сообщает LETA.

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Информацию о столкновении полиция получила в 14:40. По ее данным, в аварии есть пострадавший.

Движение по направлению к центру из-за ДТП осложнено.

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