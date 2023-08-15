На Островном мосту столкнулись грузовик и две легковых машины

Во вторник на Островном мосту столкнулись три автомобиля — один грузовой и два легковых, сообщает LETA.
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Информацию о столкновении полиция получила в 14:40. По ее данным, в аварии есть пострадавший.
Движение по направлению к центру из-за ДТП осложнено.
Uz Salu tilta noticis ceļu satiksmes negadījums, novēroja @ltvzinas. Virzienā uz centru izveidojies sastrēgums. pic.twitter.com/HkG7HUITMk— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 15, 2023
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