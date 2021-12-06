На отмывании денег и зарплатах "в конвертах" попались фирмы по производству рабочей спецодежды

В ноябре 2021 года Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и выплату зарплат "в конвертах".

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В ходе расследования было установлено, что в период с января 2017 года по ноябрь 2019 года подозреваемые организовали крупномасштабное отмывание денег. "Клиенты" схемы включали в бухгалтерскую документацию и налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.

В ходе дополнительного расследования были получены доказательства того, что компания не фиксировала заработную плату в бухгалтерском учете и неофициально выплачивала своим работникам неучтенную зарплату.

Компания предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие ложную информацию о заработной плате, тем самым не уплатив налоги и обязательные взносы государственного социального страхования.

В пресс-центре VID пояснили, что деятельность компаний, попавших в поле зрения правоохранительных органов, связана с торговлей и производством рабочей спецодежды. В целях обеспечения имущественных вопросов арестованы недвижимость, автомобиль, денежные средства в размере 64 900 евро, а также вынесено два решения о применении принудительных мер к юридическим лицам.

У прокуратуры просят начать уголовное преследование в отношении трех лиц, в результате противоправных действий которых государству был причинен имущественный ущерб в размере 209 994 евро, а также "отмыто" 287 664 евро.