На памятнике актеру Лиепиньшу проступила буква "Z". Но это не акт вандализма

В четверг, 2 февраля, стало известно, что на памятнике актера Эдгара Лиепиньша на Скултском кладбище появилась буква "Z", причисляемая к символам российской военной агрессии.

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Уже утром руководитель центра оказания услуг Скултского кладбища Айнар Лининьш сообщил агентству LETA, что во второй половине дня сотрудники муниципалитета попытаются убрать с памятника начертанную наискось букву "Z" светло-красноватого цвета.

Лининьш признался, что не помнит, чтобы подобные акты вандализма были обнаружены ранее на кладбище Скулте. Представитель муниципальной полиции Лимбажского района заверил агентство LETA, что муниципальная полиция проинформирует об этом факте осквернения кладбища Государственную полицию, чтобы она могла провести расследование.

Однако ближе к полудню самоуправление Лимбажского края сообщило LETA, что информация о нарисованной букве "Z" не подтвердилась. Сотрудники самоуправления выехали на место происшествия, чтобы убрать символ. Однако на месте выяснилось, что памятник не осквернен, а Z-образный узор связан со структурой камня.