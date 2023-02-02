На памятнике актеру Лиепиньшу проступила буква "Z". Но это не акт вандализма
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В четверг, 2 февраля, стало известно, что на памятнике актера Эдгара Лиепиньша на Скултском кладбище появилась буква "Z", причисляемая к символам российской военной агрессии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Уже утром руководитель центра оказания услуг Скултского кладбища Айнар Лининьш сообщил агентству LETA, что во второй половине дня сотрудники муниципалитета попытаются убрать с памятника начертанную наискось букву "Z" светло-красноватого цвета.

Лининьш признался, что не помнит, чтобы подобные акты вандализма были обнаружены ранее на кладбище Скулте. Представитель муниципальной полиции Лимбажского района заверил агентство LETA, что муниципальная полиция проинформирует об этом факте осквернения кладбища Государственную полицию, чтобы она могла провести расследование.

Однако ближе к полудню самоуправление Лимбажского края сообщило LETA, что информация о нарисованной букве "Z" не подтвердилась. Сотрудники самоуправления выехали на место происшествия, чтобы убрать символ. Однако на месте выяснилось, что памятник не осквернен, а Z-образный узор связан со структурой камня.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников
Как поднять себе настроение в темные месяцы года
Температура на рынке труда. Ожидания компаний и пожелания работников
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное