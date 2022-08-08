На пароме в Клайпеде обнаружено тело 41-летнего мужчины

Полицейские Клайпеды выясняют причины смерти мужчины 1981 г.р.
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Днем 6 августа в клайпедскую полицию поступило сообщение о том, что на пароме, пришвартованном в районе ул. Миниес в Клайпеде, найден лежащий мужчина. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.
Должностные лица отмечают, что погибший является гражданином иностранного государства. Обстоятельства происшествия выясняются.
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