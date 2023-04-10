На Пасху пожарные получили 89 вызовов, а полицейские задержали 18 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки полицейские задержали за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 18 водителей, сообщили в Госполиции. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы за минувшие сутки получили 89 вызовов, в том числе 56 пожаров и 32 масштабных возгорания прошлогодней травы, сообщает агентство LETA.

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В Рижском районе четверых водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, а двое водителей находились за рулем в состоянии наркотического опьянения. В Латгале задержаны четверо пьяных водителей, в Земгале шестеро, в Курземе и Видземе по одному.

Вчера за вождение в нетрезвом виде возбуждено 12 уголовных дел. В пяти случаях автомобиль будет конфискован, а в семи будет взыскана стоимость подержанного транспортного средства.

Больше всего пожаров было потушено в Риге и Рижском регионе — 13, а в Латгале — 10. Всего в этом году было потушено 140 возгораний прошлогодней травы пожаров. По площади наибольшее количество таких пожаров зарегистрировано в Озолайнской волости Резекненского края, где в прошлом году сгорело два с половиной гектара. В Либагской волости Талсинского уезда также был потушен крупный пожар, где на площади в четыре гектара горели всходы зерновых.

В прошлом году во время горения прошлогодней травы погибли два человека и еще двое получили ранения. Горело более 10 тысяч гектаров территории Латвии, сгорело 47 зданий и сооружений. По мнению ГПСС, эти потери можно было бы предотвратить, если бы вовремя скашивали траву и управляли своим имуществом.

Сожжение прошлогодней травы карается штрафом до 700 евро. О таких пожарах информируется Служба поддержки села, ведь хозяевам таких участков уменьшается выплата компенсаций Евросоюза.

За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу поступило 89 вызовов — 56 по тушению пожаров, в том числе 32 лесных пожара, 2 — по лесным пожарам, 17 — по аварийно-спасательным работам, а 16 вызовов оказались ложными.