На переходе сбит пешеход: полиция просит отозваться свидетелей ДТП
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Госполиция просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла 11 июля, в 13.10, в Огре, на улице Бривибас 33 (напротив Огрской краевой думы).

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В это время автомобиль Renault светло-серого цвета, который направлялся со стороны ул. Тинужу в сторону ул. Бривибас на нерегулируемом переходе сбил человека.

Свидетелей дорожного инцидента, а также водителей, в чьем распоряжении могут быть записи ДТП с видеорегистратора, просят обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

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