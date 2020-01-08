На переходе сбита 7-летняя школьница: девочка госпитализирована

В минувший вторник, около 08.00 в Лиепае, на ул.Клайпедас, возле ТЦ XL Sala на пешеходном переходе сбита 7-летняя девочка. Как оттмечает "Курземес вардс", пострадавшую доставили в Лиепайскую региональную больницу, где у нее констатированы ушибы головы и ног.

Командир роты контроля движения бюро полиции порядка КРУ ГП Леонид Тарабан рассказал, что девочку на пешеходном переходе сбил автомобиль VW, которым управлял мужчина 1952 года рождения.

Ленид Тарабан напомнил также о соответственности родителей, которым следует обсудить со своими детьми вопросы безопасности дорожного движения.

"Нужно не только освежить знания правил дорожного движения, но и вместе с ребенком пройти привычный маршрут в школу. Пример родителей очень важен. Нельзя также забывать об отражателях, так как по утрам по-прежнему темно и пешеход может быть незаметен для автоводителя", — сказал Тарабан.