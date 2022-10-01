На переходе возле гимназии сбит ребенок: водитель скрылся с места аварии

По сообщению Рижского регионального управления полиции, 28 сентября, в 07.50, в Марупе, возле гимназии на ул. Кантора неустановленное транспортное средство сбило несовершеннолетнюю девочку.
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В полиции отмечают, что ребенка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего водитель скрылся с места происшествия.
Если в вашем распоряжении имеется информация об этом дорожном инциденте, просьба сообщать по телефонам: 67219782 или 110.
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