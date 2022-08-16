На перекрестке столкнулись трактор и легковушка: погиб водитель

В результате трагической аварии, которая произошла 15 августа в Айзпуте, погиб водитель легкового автомобиля.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, столкновение произошло на перекрестке улиц Цериню и бульвара Бривземниека. По предварительным данным, водитель Renault, ехавший по бульвару Бривземниека, не уступил дорогу трактору с прицепом, у которого на перекрестке было преимущество.

Водитель легковушки погиб, его пассажирка госпитализирована. Ведется следствие.