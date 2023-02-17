На пешеходном переходе сбита женщина: полиция просит отозваться свидетелей ДТП
Foto: LETA

В пятницу, 17 февраля, в 07.45 в Алуксне, на ул. Пилс 60 неустановленное транспортное средство сбило женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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По первоначальной информации, водитель остановился, после чего водитель поговорил с пострадавшей. Поскольку ей в тот момент не потребовалась медпомощь, водитель уехал. Однако позже сбитая женщина все-таки обратилась к врачу.

Полиция просит отозваться свидетелей дорожного происшествия, позвонив по телефону 110.

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