На Плявниекском кладбище орудует вор: у пенсионерки украли деньги

Пенсионерка Валия, посещая могилы на Плявниекском кладбище, стала жертвой вора. Преступник выследил свою жертву, когда поблизости не оказалось никого, кто мог бы помочь пожилой женщине.

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Как отмечает Degpunktā, Валия заметила подозрительного типа, когда убирала могилу. Женщина испугалась, что ей придется распрощаться не только с вещами, но и с жизнью, поэтому, решив пожертвовать малым, оставила сумку, а сама отправилась за водой. Когда она вернулась, злоумышленник уже украл кошелек.

Потерпевшая сообщила, что она не единственная, пострадавшая от рук воришки. О том, что кражи на Плявниекском кладбище далеко не редкость, рассказала ей и встреченная женщина. О преступлении известили администрацию кладбища, в полицию Валия не обращалась.

Управление кладбищ Рижской думы признает, что информация о подобных преступлениях поступает к ним регулярно, но бороться с ворами очень сложно. На некоторых кладбищах есть камеры видеонаблюдения, однако они чаще всего установлены возле кладбищенских офисов.

Что касается патрулирования городских кладбищ, этим обычно занимается Рижская муниципальная полиция. В общей сложности им приходится контролировать 450 гектаров, поэтому совершенно очевидно, что возможности патрулей ограничены.

О преступлениях и правонарушениях, совершенных на кладбищах Риги, можно сообщать по телефонам: 67037811 или 110.