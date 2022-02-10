На пляже нашли еще один фрагмент выброшенной пару дней назад торпеды

На Лиепайском пляже напротив Южных фортов найден еще один фрагмент — вероятнее всего, часть двигателя — торпеды времен Второй мировой войны, среднюю часть которой специалисты по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов Морских сил (МС) в понедельник доставили на территорию своей военной базы.

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Как отмечает "Курземес вардс", о находке, почти полностью закопанной в песке, военным еще во вторник сообщили жители, но из-за сильного ветра и волн объект было невозможно вытащить из песка, поэтому военные Морских сил лишь промаркировали место находки.

В среду представители МС откопали объект, сделав вывод, что это лишь часть торпеды, и она является невзрывоопасной. С ухудшением погодных условий, поднятие объекта не было возможным продолжить, поэтому днем в среду работы на месте находки были прерваны. Как только погодные условия позволят, военные возобновят свою работу, чтобы откопать объект полностью и доставить на территорию базы Морских сил.