На пляже в Сигулде пропала пятилетняя девочка
Foto: Evita

Сигулдский участок Рижского регионального отделения Государственной полиции разыскивает пропавшую пятилетнюю девочку Эвиту, пропавшую днем 26 июня на пляже в Сигулде.

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Девочка пропала 26 июня около 14.00 в Сигулде, на пляже у реки Гауя (ул. Пелду). До сих пор местонахождение Эвиты неизвестно.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, на месте работают Государственная полиция, муниципальная полиция и Государственная пожарно-спасательная служба.

Приметы пятилетней девочки: рост 120-130 см, светлые волосы. Была одета в красный купальник с желтой вставкой спереди и желто-голубым узором сзади.

Госполиция призывает всех, кто видел девочку и знает ее возможное местонахождение, позвонить по телефонам 67950402 или 110.

На пляже в Сигулде пропала пятилетняя девочка
Foto: Evita
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