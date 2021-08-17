На пляже в Вентспилсе отдыхающие проигнорировали знаки и чуть не утонули

Сотрудники спасательной службы Вентспилсской полиции самоуправления на прошлой неделе помогли сразу нескольким тонущим в море людям.

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В пятницу, 13 августа в 11.20 спасатели получили информацию от очевидцев о том, что на пляже с Синим флагом тонет пожилая женщина. Она находилась на первой мели, ее носило по волнам, она не могла подняться. Спасатели незамедлительно оказали помощь - помогли подняться на ноги и доставили пострадавшую на берег. На место вызвали скорую помощь. Стоит отметить, что в тот день на пляже были выставлены предупредительные оранжевые знаки, которые означают, что купаться не рекомендуется из-за сильного ветра и больших волн.

В субботу, 14 августа в 19.30, несмотря на то что на пляже были размещены уже красные знаки, запрещающие купаться из-за сильного ветра, больших волн и сильного течения, спасателям пришлось помогать мужчине, который проигнорировал знаки и стремительно пошел в воду. Со спасательной вышки было видно, что мужчина не может подняться и несколько раз уходил под воду. Спасательная операция прошла успешно - пловца доставили на берег. Мужчина был в явном опьянении, на место вызвали скорую, которая доставила его в стационар.