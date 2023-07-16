На полицейского наложен штраф за мошенничество с рабочим временем

Суд Курземского района в Салдусе оштрафовал сотрудника полиции за мошенничество с табелем рабочего времени, говорится в опубликованном приговоре суда.

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Сотрудник администрации Курземского региона Государственной полиции составил таблицу учета рабочего времени и представил ее в бухгалтерию с целью выманивания у Госполиции денег в качестве премии за выполнение дежурства в ночное время. Также сотрудник предоставил ложные сведения о своем дежурстве в ночные часы.

Тем самым, сотрудник обманул Государственную полицию на общую сумму 167 евро.

Суд оштрафовал полицейского из Салдуса на 1860 евро и потребовал компенсацию в размере 167 евро в пользу Госполиции.