На полигоне во время военных учений скончался земессарг: начато расследование
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Во время военных учений, которые проводились Национальными вооруженными силами (НВС) на полигоне "Межайне" в Кулдигском крае, 14 января произошло ЧП: один земессарг потерял сознание.

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Ополченцу была сразу же оказана первая медицинская помощь, одновременно с этим вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Приехавшие медики "неотложки" констатировали смерть замессарга. На место ЧП также была вызвана Госполиция.

В пресс-центре НВС отметили, что участие ополченца в военных учениях было малоинтенсивным и напрямую связано с обеспечением их поддержки.

По факту смерти земессарга начата служебное расследование. Обстоятельства и причины смерти ополченца будут установлены в ходе назначенных экспертиз.

"Национальные вооруженные силы выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам земессарга. Родственник земессарга проинформированы о случившемся. Вооруженные силы окажут всю необходимую помощь родным скончавшегося земессарга, включая психологическую и духовную поддержку", — отметили в пресс-службе НВС.

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