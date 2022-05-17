На польско-украинской границе задержан разыскиваемый Интерполом наркодилер из Латвии

Во время досмотра на пограничном переходе в Корчове (польско-украинская граница) пограничники задержали 30-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в торговле наркотиками. Мужчина находился в международном розыске по линии Интерпола.

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Как сообщают польские СМИ, менее года назад латвийские правоохранительные органы выдали европейский ордер на его арест. Отмечается что латвиец подозревается в причастности к торговле наркотиками.

Кроме того, во время проверки на границе у подозреваемого с помощью служебной собаки нашли пакет с сушеной марихуаной. В этой связи против него возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков.