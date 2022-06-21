На попытке передать взятки полиции попались два водителя: один из них был пьян

В минувшие выходные сотрудники Госполиции задержали в Риге и Айзкраукле водителей, допустивших нарушения скоростного режима и попытавшихся откупиться от инспекторов, предложив взятки.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, 19 июня, в 21.00, экипаж Дорожной полиции зафиксировал на Бривибас гатве в Риге автомобиль Volvo, водитель которого вместо разрешенных 50 км/ч ехал со скоростью 91 км/ч. Также в его организме констатировали 2,49 промилле, а при проверке оказалось, что у мужчины нет прав. Осознав, что неприятностей не избежать, нарушитель решил предложить полицейским 200 евро, за что и поплатился.

За превышение скорости полагается штраф в размере 160 евро, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав предусмотрена уголовная ответственность, как и за попытку передачи взятки.

В свою очередь, днем ранее "дорожники" остановили на 107-м км дороги Рига — Даугавпилс лихача, гнавшего на своем Ford F150 на скорости 125 км/ч вместо разрешенных на этом участке 90 км/ч. Во время разговора с нарушителем водитель утверждал, что он честный гражданин и до этого дня не совершил ни одного нарушения.

После заполнения и отправки документа об административном правонарушении на адрес электронной почты водителя, тот подошел к полицейскому и со словами: "Вы забыли свою ручку!" передал инспектору ручку, обернутую банкнотой достоинством 50 евро.

В итоге, в отношении водителя начат уголовный процесс, а за превышение скорости он оштрафован на 80 евро.