На пожарных рухнула железобетонная конструкция горящего здания: дело расследует комиссия

Во вторник, 18 августа, в Сунтажи горела лесопилка. При обрушении железобетонной конструкции пострадали двое пожарных. Будет создана комиссия для расследования произошедшего, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Агрита Витола.

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После каждого серьезного случая VUGD проводит анализ ситуации, чтобы выявить ошибки и избежать их в дальнейшем. С учетом того, что пострадали двое пожарных, будет создана специальная комиссия.

Состояние здоровья пожарных Витола комментировать не стала. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) вчера пожелал у себя в Twitter пострадавшим быстрого и удачного выздоровления, а также поблагодарил работников "неотложки" и хирургов Восточной больницы за то, что пожарные в надежных руках.

Как в среду сообщалось в передаче Twitter на TV3, во время тушения пожара двое из пожарных находились внутри горящего здания, и над ними рухнули железобетонные конструкции. Одного из мужчин зажало, а второй, хоть и избежал этого, получил серьезные повреждения.

Правила Кабинета министров предусматривают, что при несчастных случаях, произошедших с работниками системы внутренних дел, в течение пяти дней должна быть создана комиссия составом не менее трех человек. Специальное расследование проводится в том случае, если должностное лицо получило тяжелый ущерб здоровью или погибло. Пострадавшим должно быть выплачено пособие, зависящее от тяжести телесных повреждений.

Вызов в лесопильный комплекс компании Upeslīči был получен во вторник в 13:36. Горело здание на площади 800 квадратных метров, а также продукты деревообработки и заготовленные материалы. Пожар повышенной сложности удалось локализовать в 16:24, а потушить только через сутки, в 15:41. По данным полиции, это не был злонамеренный поджог.