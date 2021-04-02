На праздники полиция берет на особый контроль дороги, парки, гостевые дома и церкви
Foto: F64

Полиция в пасхальные выходные будет усиленно контролировать безопасность движения и соблюдение антиковидных ограничений.

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Государственная полиция в пасхальные выходные будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения и соблюдением антиковидных ограничений, сообщили в Государственной полиции.

Полиция мобилизовала больше сил для эффективного контроля за соблюдением установленных требований.

В настоящее время запрещены любые частные или публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства. Это значит, что и в этом году, несмотря на желание провести праздники с родными и близкими, многолюдных празднований не будет.

Не должны проводиться традиционные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.

Полиция усилит контроль за местами, где могут собираться люди — парками, природными тропами, гостевыми домами и другими зонами отдыха, религиозными объектами.

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LETA

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LETA

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