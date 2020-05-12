На предприятии по обработке стекла выдавали зарплату "в конвертах": VID начала уголовный процесс

Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту выплат зарплат "в конвертах" сотрудникам одного из латвийских предприятий по обработке стекла. Статус подозреваемых по этому делу присвоен трем лицам.

В рамках расследования сотрудники VID провели в Рижском районе семь обысков в помещениях, связанных с предприятием, а также по месту жительства подозреваемых и их транспортных средствах. В ходе обысков изъято более 18 000 евро наличными, 513 патронов, а также другие важные для расследования предметы.

Как отмечает пресс-центр Службы госдоходов, следствие установило, что в период с 2019 года по март 2020 года предприятие не указывало в бухгалтерских регистрах неучтенные зарплаты, кроме того, примерно 30 сотрудникам фирмы неофициально выплачивали зарплаты "в конвертах".

Размер ущерба, причиненного государству в виде неуплаченного подоходного налога с населения и обязательных взносов государственного социального страхования, будет определен в ходе расследования.

По делу в статусе подозреваемых проходят три человека. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.