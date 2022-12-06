На предприятии по переработке мяса выплачивали зарплату "в конвертах": VID провела обыски по всей Латвии

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (далее — VID) в рамках начатого в августе 2022 года уголовного процесса по факту выплаты зарплат "в конвертах" на предприятии провела девять обысков в нескольких городах Латвии.

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В ноябре 2022 года сотрудники VID проверяли помещения и склады, имеющие отношения к предприятию, занимающемуся переработкой и реализацией мяса и других продуктов питания, в Кулдиге, Талсы, Тукумсе, Елгаве и Екабпилсе. В том числе, обыски проводились на незарегистрированных складах, поэтому вместе с работниками Службы госдоходов к проверке были подключены специалисты Продовольственно-ветеринарной службы.

В ходе обысков изъяли мобильные телефоны с приложениями Whatsapp и Telegram, в которых нашли списки зарплат "в конвертах", 22- пачек сигарет без акцизных марок ЛР, а ткже другие важные вещественные доказательства.

В ходе досудебного расследования было установлено, что предприятие не отражало в бухгалтерском учете заработную плату, выплаченную работникам в полном объеме с января 2020 года по настоящее время, а также было установлено, что зарплата, не указанная в документации, выплачивалась сотрудникам наличностью.

Размер причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц и обязательных взносов государственного социального страхования будет установлен в ходе расследования.

По делу начат уголовный процесс по ч.1 ст.217 Уголовного закона Латвии — Нарушение правил оплаты труда. Выплата не указанной в бухгалтерском учете оплаты труда, совершенная в значительном размере, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или кратковременным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом и лишением права на занятие определенным видом или всеми видами коммерческой деятельности или на определенный род занятий или права занимать определенную должность на срок до трех лет.