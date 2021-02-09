На продаже цветов "отмывали" деньги: государству нанесен ущерб в размере 3 млн. евро

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) направило в прокуратуру материалы уголовного процесса, начатого в отношении семерых лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах.

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Следствием было установлено, что подозреваемые в период с 2016 по сентябрь 2018 года организовали схему по уходу от уплаты налогов, а также отмыванию денег. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере примерно 3 миллионов евро. Преступные схемы реализовывались в оптовой торговле цветами.

"Клиент" (предприятие), задействованный в схеме, указывал к бухгалтерской документации фактически не реализованные сделки, таким образом уходя от уплаты налогов. Чтобы скрыть преступление с целью отмывания денег, средства перечислялись на счета фиктивных юридических лиц, создавая таким образом впечатление, что между сторонами операций производились расчеты.

В целях защиты имущественных вопросов наложен арест на недвижимость, принадлежащую одному из подозреваемых, а также на автомобиль класса люкс, приобретенный на "отмытые" деньги. В госбюджет внесено 60 000 евро — эта сумма признана полученной незаконным путем.