На производстве Grindeks взорвалась бочка с химикатами, пострадал один человек (16:00)

В 10 утра 3 июня Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на ул. Крустпилс в Риге, где на производстве взорвалась бочка с химикатами, сообщает служба.
Пострадал один человек, он передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.
“До прибытия ГПСС эвакуировались 100 человек. На объекте остановлены технологические процессы, проводится проверка помещений”, - указали в службе.
Šodien plkst.10.02 saņemts izsaukums uz Krustpils ielu Rīgā, kur ražošanas ēkā bija eksplodējusi muca ar ķīmisku vielu. Notikumā cieta cilvēks, - nodots @NMPdienests. Pirms VUGD ierašanās evakuējās 100 cilvēki. Objektā apturēti tehnoloģiskie procesi, notiek telpu pārbaude.— VUGD (@ugunsdzeseji) June 3, 2021
Представитель фармацевтического предприятия Grindeks Солвейга Мурниеце сообщила, что несчастный случай произошел на территории предприятия. “Несчастный случай произошел во время процесса дистилляции, в котором использовалось вещество 1,4 диоксан. При совершении действий произошел непрогнозируемый взрыв”, - указала Мурниеце.
По её словам, пожар был ликвидирован на начальной стадии. Пострадавший получил первую помощь и доставлен в больницу. Предприятие собирается расследовать это происшествие.
Полиция в связи со взрывом возбудила уголовное дело по статье о преступлениях против здоровья человека, сообщает LETA. Проверку начала и Инспекция труда. На данный момент информация в распоряжении инспекции свидетельствует о тяжелом несчастном случае на работе.