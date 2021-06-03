На производстве Grindeks взорвалась бочка с химикатами, пострадал один человек
Foto: Grindeks/Publicitātes foto

В 10 утра 3 июня Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на ул. Крустпилс в Риге, где на производстве взорвалась бочка с химикатами, сообщает служба.

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Пострадал один человек, он передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

“До прибытия ГПСС эвакуировались 100 человек. На объекте остановлены технологические процессы, проводится проверка помещений”, - указали в службе.


Представитель фармацевтического предприятия Grindeks Солвейга Мурниеце сообщила, что несчастный случай произошел на территории предприятия. “Несчастный случай произошел во время процесса дистилляции, в котором использовалось вещество 1,4 диоксан. При совершении действий произошел непрогнозируемый взрыв”, - указала Мурниеце.

По её словам, пожар был ликвидирован на начальной стадии. Пострадавший получил первую помощь и доставлен в больницу. Предприятие собирается расследовать это происшествие.

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