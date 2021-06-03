На производстве Grindeks взорвалась бочка с химикатами, пострадал один человек

В 10 утра 3 июня Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на ул. Крустпилс в Риге, где на производстве взорвалась бочка с химикатами, сообщает служба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пострадал один человек, он передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

“До прибытия ГПСС эвакуировались 100 человек. На объекте остановлены технологические процессы, проводится проверка помещений”, - указали в службе.

Šodien plkst.10.02 saņemts izsaukums uz Krustpils ielu Rīgā, kur ražošanas ēkā bija eksplodējusi muca ar ķīmisku vielu. Notikumā cieta cilvēks, - nodots @NMPdienests. Pirms VUGD ierašanās evakuējās 100 cilvēki. Objektā apturēti tehnoloģiskie procesi, notiek telpu pārbaude. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 3, 2021



Представитель фармацевтического предприятия Grindeks Солвейга Мурниеце сообщила, что несчастный случай произошел на территории предприятия. “Несчастный случай произошел во время процесса дистилляции, в котором использовалось вещество 1,4 диоксан. При совершении действий произошел непрогнозируемый взрыв”, - указала Мурниеце.

По её словам, пожар был ликвидирован на начальной стадии. Пострадавший получил первую помощь и доставлен в больницу. Предприятие собирается расследовать это происшествие.