На производстве окон в Тукумском крае работника насмерть задавило стеклом

На производстве окон в Лестенской волости Тукумского края погиб мужчина, на которого упали тяжелые листы стекла. Как сообщает агентство LETA, позже выяснилось, что сотрудник компании работал без трудового договора.

Несчастный случай произошел 17 января. Старший инспектор Государственной трудовой инспекции Домицела Дзалбе рассказала агентству LETA, что предприятие, где произошла трагедия, занималось производством стеклопакетных окон и самих стеклопакетов.

Трагедия случилась, когда работники перемещали на двух тележках пачку с тяжелыми листами стекла. По словам Дзалбе, пачку, в которой были 15 стеклянных листов размером примерно два на три метра и общим весом от 1800 до 2000 кг, нужно было переместить всего на несколько сантиметров, однако листы, которые удерживались созданный из дерева каркасом, внезапно начали падать, и мужчина, погибший на месте происшествия, вместе с другими сотрудниками попытался спасти стекла, чтобы они не разбились.

"Они стали удерживать их [стекла] вместо того, чтобы убегать", — рассказала Дзалбе.

После трагического происшествия выяснилось, что погибший мужчина 1966 года рождения работал на предприятии без договора о трудоустройстве. Трудовой инспекции пока не удалось выяснить, сколько человек могли работать на производстве без договоров — все нелегальные работники могли покинуть производство еще до прибытия представителей инспекции. Официально на предприятии работали 13 человек.

Дзалбе подчеркнула, что ранее жалобы на предприятие не поступали. Компания была основана относительно недавно, в конце 2016 года, и только в 2017 году начала набор рабочего персонала. По факту случившегося полиция начала уголовный процесс.

Агентству LETA удалось выяснить, что несчастный случай произошел на предприятии MJ logi. Это подтвердил владелец и председатель правления компании Мартиньш Янковскис. Более подробные комментарии о случившемся он давать не стал.