На проспекте Виестура столкнулись три машины: движение восстановлено
Foto: LETA

Из-за аварии на проспекте Виестура было остановлено движение в сторону центра и не ходили автобусы №2, 11 и 24. Позже движение было восстановлено, автобусы ходили с опозданием на 15 минут.

Об остановке движения предприятие Rīgas Satiksme сообщило около 14:15, а через 15 минут сообщило о том, что движение восстановлено, и автобусы опаздывают.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне рассказала порталу Delfi, что на проспекте Виестура возле дома № 59 столкнулись три машины. Вызов в полицию поступил в 14:09. Пострадавших в аварии нет.

Движение по проспекту происходило по одной полосе. Waze сообщал о пробках на этой улице.


В 14:50 Госполиция сообщила, что движение восстановлено.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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