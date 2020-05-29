На проспекте Виестура столкнулись три машины: движение восстановлено

Из-за аварии на проспекте Виестура было остановлено движение в сторону центра и не ходили автобусы №2, 11 и 24. Позже движение было восстановлено, автобусы ходили с опозданием на 15 минут.

Об остановке движения предприятие Rīgas Satiksme сообщило около 14:15, а через 15 минут сообщило о том, что движение восстановлено, и автобусы опаздывают.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне рассказала порталу Delfi, что на проспекте Виестура возле дома № 59 столкнулись три машины. Вызов в полицию поступил в 14:09. Пострадавших в аварии нет.

Движение по проспекту происходило по одной полосе. Waze сообщал о пробках на этой улице.

ATJAUNINĀJUMS: Viestura prospekts #RigasSastregumi joprojām iestrēgusi. Pievienos ap 22min tavam braucienam pic.twitter.com/Ox7aRPUHUH — Unusual Traffic RIGA (@WazeTrafficRIGA) May 29, 2020



В 14:50 Госполиция сообщила, что движение восстановлено.