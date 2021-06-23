В среду рано утром в Иецавском крае на птицефабрике Balticovo сгорел ангар с 4500 курами.

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Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на пожар был получен около четырех часов утра. Ангар горел открытым пламенем.

До прибытия пожарных из ангара эвакуировались 18 человек. К семи часам утра пожар был потушен.

Общая площадь возгорания составила 2640 кв. м. По данным ГПСС, в ангаре находилось около 4500 кур. Пожарным удалось не допустить возгорания находящихся рядом производственных зданий.

Как сообщила представитель по общественным связям Balticovo Анна Панченко, во время плановых работ по уборке птичника куры были перемещены в ангар, где возник пожар, который удалось локализовать благодаря оперативной работе пожарных.

Причины пожара выясняются.

Balticovo - ведущий производитель яиц и яичной продукции в Латвии. Главная птицефабрика расположена в Иецаве, а филиалы находятся в Мадоне, Даугавпилсе, Вилце и Бене. По данным firmas.lv, оборот предприятия в 2019 году составил 51 млн евро, прибыль - 1,6 млн евро. Данных о показателях деятельности предприятия в прошлом году еще не предоставлено.