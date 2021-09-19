На Резекненском шоссе автобус сбил лося, ограничено движение
Foto: DELFI Aculiecinieks

Этим утром на Резекненском шоссе было ограничено движение после того, как автобус сбил лося, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Происшествие случилось вблизи населенного пункта Кукас Ливанского края, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi. На месте аварии движение транспорта организовано по одной полосе.

По данным Государственной полиции, авария произошла в 6:30 утра с участием междугороднего автобуса. Водитель автобуса получил легкие травмы, но отказался от госпитализации. Другие люди не пострадали. Лось на месте происшествия погиб. Тело животного в результате столкновения оказалось в салоне автобуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

22

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Снова в школу!
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе