На Резекненском шоссе автобус сбил лося, ограничено движение

Этим утром на Резекненском шоссе было ограничено движение после того, как автобус сбил лося, сообщает LETA.

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Происшествие случилось вблизи населенного пункта Кукас Ливанского края, сообщает предприятие Latvijas valsts ceļi. На месте аварии движение транспорта организовано по одной полосе.

По данным Государственной полиции, авария произошла в 6:30 утра с участием междугороднего автобуса. Водитель автобуса получил легкие травмы, но отказался от госпитализации. Другие люди не пострадали. Лось на месте происшествия погиб. Тело животного в результате столкновения оказалось в салоне автобуса.