На Рижской окружной дороге — авария

Вечером в понедельник, 10 октября, на Рижской окружной дороге произошла авария, информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Авария случилась на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (А4, 12-й километр) перед поворотом на Цекуле — здесь столкнулись автомашины.
Государственная полиция информирует, что в месте ДТП движение ограничено на одну полосу.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.