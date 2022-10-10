На Рижской окружной дороге — авария
Foto: Valsts polcija

Вечером в понедельник, 10 октября, на Рижской окружной дороге произошла авария, информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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Авария случилась на участке Рижской окружной дороги Балтэзерс-Саулкалне (А4, 12-й километр) перед поворотом на Цекуле — здесь столкнулись автомашины.

Государственная полиция информирует, что в месте ДТП движение ограничено на одну полосу.

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