На Рижском автовокзале найден военный снаряд, работа вокзала восстановлена

Работа Рижского автовокзала после полудня четверга была остановлена из-за эвакуации, сообщили порталу DELFI в Дирекции автотранспорта. Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что на территории вокзала найден военный снаряд, который был обезврежен и в 14:00 автовокзал возобновил работу.
На месте работает полиция, в том числе сапёры, пожарные и медики скорой помощи.
Представитель дирекции Зане Плоне сообщила, что на территорию автовокзала не пускают автобусы и пассажиров. Многие автобусные рейсы из Риги отменены, а пассажиров, которые прибыли в центр города, выпускают неподалеку от автовокзала.
Эвакуация началась после 12:00, сообщили порталу DELFI в секретариате Рижского автовокзала.
Пассажиры, которые из-за эвакуации не попали на свой рейс, смогут получить назад деньги в кассе автовокзала, когда он снова будет доступен посетителям.