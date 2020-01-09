На Рижском автовокзале найден военный снаряд, работа вокзала восстановлена

Работа Рижского автовокзала после полудня четверга была остановлена из-за эвакуации, сообщили порталу DELFI в Дирекции автотранспорта. Представитель Государственной полиции Элина Приедите сообщила, что на территории вокзала найден военный снаряд, который был обезврежен и в 14:00 автовокзал возобновил работу.

На месте работает полиция, в том числе сапёры, пожарные и медики скорой помощи.

Представитель дирекции Зане Плоне сообщила, что на территорию автовокзала не пускают автобусы и пассажиров. Многие автобусные рейсы из Риги отменены, а пассажиров, которые прибыли в центр города, выпускают неподалеку от автовокзала.

Эвакуация началась после 12:00, сообщили порталу DELFI в секретариате Рижского автовокзала.

Пассажиры, которые из-за эвакуации не попали на свой рейс, смогут получить назад деньги в кассе автовокзала, когда он снова будет доступен посетителям.