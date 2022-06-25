На рижском озере Юглас утонул 63-летний мужчина
Foto: LETA

Спасатели подняли из рижского озера Юглас тело 63-летнего мужчины, который купался в озере в пятницу, 24 июня, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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24 июня около 20.00 пожилой мужчина отправился купаться на озеро Юглас. Позже Госполиция получила информацию о том, что мужчина не вернулся с озера.

На следующий день, 25 июня около 15.00, во время поисков мужчины спасатели обнаружили его тело.

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