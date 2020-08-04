На российско-латвийской границе изъято 22 тонны контрабандной икры
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Сотрудники Псковской таможни в ходе проверки вагона-рефрижератора на таможенном посту ЖДПП Посинь (российско-латвийская граница) обнаружили 22 тонны контрабандной икры.

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По данным пресс-центра Северо-Западного таможенного управления ФТС России, вагон шел транзитом с местом доставки — таможенные органы Республики Казахстан. Согласно сопроводительным документам, в указанном вагоне из Норвегии перевозили 22 200 кг икры сельди.

Сотрудники таможни решили тщательно проверить товар. По результатам таможенной экспертизы установлено, что фактически перемещаемый товар идентифицирован как пробойная соленая икра частиковых рыб (щука, судак, сом, сазан, карась и др.). Рыночная стоимость товара на территории РФ составила более 13 млн. рублей.

Товар "пробойная соленая икра частиковых рыб" входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов РФ. По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров Псковской таможней возбуждено уголовное дело.

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rus.DELFI.lv

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