На российско-латвийской границе у гражданина Украины изъяли старинный самовар

Сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России задержали гражданина Украины, который собирался вывезти из России старинный самовар. Инцидент произошел в Псковской области на пункте пропуска "Бурачки".

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По данным пресс-службы Псковской таможни, при проверке багажа мужчина утверждал, что у него нет товаров для декларации, однако после этого таможенники нашли в салоне микроавтобуса самовар.

Экспертиза установила, что самовар был изготовлен в начале прошлого века в Туле и представляет ценность. Начато дело об административном нарушении.