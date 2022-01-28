На Саркандаугаве горел склад, эвакуировано более 20 человек (дополнено в 19.17)

В пятницу в Риге, на ул. Уриекстес загорелся склад. На ликвидацию пожара Государственна пожарно-спасательная служба (ГПСС) направила несколько расчетов.

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По данным ГПСС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в12.40. В одноэтажном здании горел склад, старые аккумуляторы, резиновые покрышки и др. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Из-за пожара возникло сильное задымление. Локализовать пожар удалось в 14.19. Из здания спасатели эвакуировали 21 человека.

На месте ЧП работают 27 сотрудников ГПСС, а также привлечено 6 пожарных цистерн и автолестница.

Предприятию Eko recycling выдано разрешение категории B на утилизацию отходов по адресу ул. Уриекстес 4а. На месте разрешено сортировать, хранить и подготавливать для дальнейшей переработки использованные покрышки, металлолом, электронные устройства и аккумуляторы.

Владелец предприятия и член правления предприятия Марк Балткалнс агентству LETA сообщил, что загорелся мешок с использованными литий-ионными аккумуляторами. Он стал искриться, поэтому пожарным пришлось тушить и в тех местах, куда попали искры. Этот мешок стоял в помещении предприятия уже давно, и до сих пор никаких проблем не было. "Но сейчас, видимо, произошло короткое замыкание", - отметил Балткалнс. Он также добавил, что на предприятии соблюдают правила безопасности.

Размер убытков еще не подсчитан, однако, по словам владельца склада, они не будут значительными.