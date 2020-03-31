В минувший понедельник в Риге, на ул. Тилта двое грабителей напали на пожилого мужчину, жестоко избили его, после чего отобрали вещи и скрылись.

По данным Degpunktā, нападение произошло возле дома номер 11 по ул. Тилта. Как сообщил один из местных жителей, мужчина возвращался домой, когда со спины на него напали двое грабителей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и госпитализация. Полиция ведет поиски подозреваемых.

"В настоящее время Зиемельский участок полиции начал уголовный процесс, идет следствие, опрашивают свидетелей, чтобы установить, было ли это ограбление или только нанесение телесных повреждений. Вместе с тем хочу заметить, что во время действия режима чрезвычайной ситуации полиция уделяет особое внимание делам, связанным с уличной преступностью. Особенно нападениям на пенсионеров, а также людей, которые выходят из продуктовых магазинов", — отметил начальник криминальной полиции Зиемельского участка Норбертс Трепша.

Напомним, что на прошлой недле в этом же районе был ограблен еще один человек. Преступник выследил его в 3-м троллейбусе, затем пошел следом, нанес удар и отобрал портфель с личными вещами, кошельком и продуктами. В тот же день нападавшего задержали.