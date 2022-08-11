На Саркандаугаве загорелись два микроавтобуса, отходы и пристройка

В Риге на Саркандаугаве вечером 11 августа загорелись два микроавтобуса, мусор и пристройка, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вызов на улицу Патверсмес поступил около 17 часов.

На месте работают 14 спасателей, в 18:26 пожар был локализован.

Микроавтобусы, мусор и пристройка горели на площади 80 квадратных метров, а фасад соседнего дома — на площади 20 квадратных метров.