На съезде с Южного моста нашли сбитого мужчину: полиция разыскивает свидетелей
Foto: DELFI

Полиция в субботу утром, 20 марта, обнаружила на съезде с Южного моста лежащего мужчину. Ведомство призывает отозваться всех, у кого может быть информация о том, что произошло.

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Мужчина в темной одежде был найден в 8:20 утра, он лежал на съезде, ведущем из Плявниеков в Кенгарагс.

Представитель полиции Гита Гжибовска сообщила Delfi, что мужчина был жив, в состоянии алкогольного опьянения и на его теле были обнаружены ушибы. Полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщил пресс-центр Государстенной пограничной службы, первую помощь пострадавшему оказал пограничник, который возвращался в ранний час с работы домой. Сотрудник ГПС остановил машину, убедился, что пострадавший в сознании и вызвал на место происшествия скорую, а также Госполицию. Пострадавший рассказал, что его сбила машина, после чего

Свидетелей ДТП просят связаться с полицией по номеру 67219765 или 26467582 (с 08.-- до 16.30).

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