На шоссе А3 загорелся грузовик: движение регулирует полиция
Foto: F64

В среду утром на шоссе А3 возле Валмиеры загорелся грузовой автомобиль. По данным VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC), ЧП произошло на участке дороги, по которому можно объехать Валмиеру.

В Госполиции сообщили, что грузовик загорелся недалеко от кладбища Коцену — на участке шоссе между виадуком, при въезде в город со стороны Риги, и перекрестком с объездной дорогой, откуда сворачивают в Мазсалацу, Руйену или Валмиеру.

Изначально движение транспорта было полностью блокировано, но теперь его регулирует полиция. Информациио пострадавших пока не поступало.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form