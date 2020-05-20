На шоссе А3 загорелся грузовик: движение регулирует полиция

В среду утром на шоссе А3 возле Валмиеры загорелся грузовой автомобиль. По данным VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC), ЧП произошло на участке дороги, по которому можно объехать Валмиеру.

В Госполиции сообщили, что грузовик загорелся недалеко от кладбища Коцену — на участке шоссе между виадуком, при въезде в город со стороны Риги, и перекрестком с объездной дорогой, откуда сворачивают в Мазсалацу, Руйену или Валмиеру.

Изначально движение транспорта было полностью блокировано, но теперь его регулирует полиция. Информациио пострадавших пока не поступало.

Uz Valmieras šosejas (A3, 67 km.), noticis ceļu satiksmes negadījums, deg smagā automašīna. Satiksme bloķēta, informē @Valsts_policija Esiet uzmanīgi! pic.twitter.com/ImkhmUVwJ8 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 20, 2020



