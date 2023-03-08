На шоссе Рига — Айнажи при падении с велосипеда погиб мужчина
Foto: Valsts policija

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 7 марта, в 10.21, на 42-м км дороги Рига — граница Эстонии (волость Скултес Лимбажского края) при падении с велосипеда погиб мужчина.

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Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства гибели велосипедиста.

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