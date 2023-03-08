На шоссе Рига — Айнажи при падении с велосипеда погиб мужчина

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 7 марта, в 10.21, на 42-м км дороги Рига — граница Эстонии (волость Скултес Лимбажского края) при падении с велосипеда погиб мужчина.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить обстоятельства гибели велосипедиста.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.