На шоссе Рига — Бауска нашли избитого и раненого топором мужчину

В ночь на 2 января Госполиция получила вызов в Бауску, где на проезжей части шоссе A7 был обнаружен лежащий мужчина. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция и медики. Судя по констатированным телесным повреждениям, мужчину избили, а затем бросили на дороге.

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Как отмечают в Земгальском региональном управлении полиции, установив личность пострадавшего, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, полиция приступила к расследованию. Было установлено, что ранения мужчине мог нанести подозреваемый 1988 г.р., с которым жертва познакомилась в Новогоднюю ночь.

В скором времени полицейские прибыли по адресу, где проживал подозреваемый, но тот закрылся в квартире и не собирался впускать стражей порядка. После этого к операции подключился полицейский спецназ: бойцы выбили дверь и задержали подозреваемого. Известно, что ранее он уже был судим за нанесение телесных повреждений.

По предварительным данным, мужчину избили во время драки на почве распития алкоголя и на бытовой почве. Сначала нападавший избил свою жертву топором, затем выволок его из дома, где продолжат избивать кулаками, а потом бросил на проезжей части шоссе Рига — Бауска.

Следствие по делу продолжается. Потерпевший все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция поблагодарила жителей, которые не остались равнодушными и, заметив лежащего на дороге человека, обратились в дежурную часть.