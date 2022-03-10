На шоссе Рига — Даугавпилс ДТП с участием цистерны с опасным веществом: движение перекрыто

В связи с аварией автоцистерны для перевозки опасных грузов на 27-м км Даугавпилсского шоссе возле Икшкиле движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.
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На месте происшествия работают Государственная пожарно-спасательная служба, а также Госполиция.
Полиция призывает объезжать этот участок по следующим маршрутам: Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (P10), Улброка — Огре (P5) и Рижская объездная дорога (Балтэзер -Саулкалне) (A5).
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