На шоссе Рига — Даугавпилс ДТП с участием цистерны с опасным веществом

В связи с аварией автоцистерны для перевозки опасных грузов на 27-м км Даугавпилсского шоссе возле Икшкиле движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях.

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На месте происшествия работали Государственная пожарно-спасательная служба, а также Госполиция.

Объезд аварийного участка осуществлялся по следующим маршрутам: Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (P10), Улброка — Огре (P5) и Рижская объездная дорога (Балтэзер -Саулкалне) (A5).