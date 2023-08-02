На шоссе Рига — Даугавпилс сбит пешеход: полиция ищет свидетелей
Foto: Valsts policija

Госполиция просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 30 июля, в 04.00, на 51-м км дороги РигаДаугавпилс — Краслава — граница Белоруссии (Патерниеки).

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По данным полиции, неподалеку от хуторов Ziedi 1 и Graužupītes автомобиль Peugeot 607 темно-синего цвета, направляясь по дороге A6 от Кегумса в сторону Лиелварде, перед перекрестком сбил пешехода.

Пострадавший получил травмы и был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

Если вы стали свидетелем аварии, а также, если в вашем распоряжении имеется запись видеорегистратора, которая может помочь расследованию, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.

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