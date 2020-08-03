На шоссе Рига — Лиепая произошла тяжелая авария
Foto: DELFI Aculiecinieks

На шоссе А9 (Рига – Лиепая), возле поворота на Илмаи, произошла тяжелая авария: грузовой автомобиль столкнулся с "легковушкой", сообщил порталу Delfi очевидец ДТП.

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По предварительной информации, в ДТП пострадали по меньшей мере два человека. Авария произошла в понедельник, 3 августа, примерно в 16:30.

Очевидец, приславший в редакцию фотографии происшествия, утверждает, что находившаяся за рулем "легковушки" женщина в результате ДТП скончалась. Официального подтверждения этому от полиции не поступало.

Днем ранее, 2 августа, на шоссе Лиепая-Руцава, у поворота на Юрмалциемс, столкнулись автобус и легковой автомобиль. Автобус следовал по маршруту Клайпеда-Рига. Судя по фотографиям с места происшествия, после удара он съехал с проезжей части и перевернулся. В ДТП пострадали девять человек, четверо из них были доставлены в больницы.

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