На шоссе Рига — Сигулда насмерть сбита женщина: полиция ищет свидетелей и участника ДТП

Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 13 января, в 17.10, на 32-м км дороги Рига — Сигулда, возле автозаправки Totāls (Инчукалнский край), где автомобиль Audi A4 серого цвета сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

В ходе следствия было установлено, что по лежавшей на проезжей части женщине проехал еще один легковой автомобиль. Полиция призывает водителя этого транспортного средства добровольно явиться в полицию.

Также полиция просит отозваться всех, у кого есть важная информация об этой аварии. Просьба звонить по телефонам: 67219837, 26653635 или 110.