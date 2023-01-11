На шоссе Рига — Вентспилс сбит велосипедист: пострадавший скончался

В минувший понедельник в результате аварии, которая произошла на Вентспилсском шоссе, погиб 45-летний велосипедист, отправившийся в ближайший магазин за продуктами.

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Как отмечает Degpunktā, на участке дороги между Стразде и Гайлишциемсом (Талсинский край) велосипедиста сбил Volkswagen Passat. По предварительным данным, водитель VW, ехавший со скоростью 90 км/ч, не заметил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Известно, что водитель легковушки был трезв, а на велосипедисте в момент аварии были различимы светоотражатели.

По словам местных жителей, в зимнее время этот участок шоссе небезопасен для тех, кто решил отправиться в путь на велосипеде. Однако именно по нему и отправился в магазин за продуктами.

По делу начат уголовный процесс.